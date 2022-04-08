Гран-при Австралии-2022. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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Альберт-парк, Мельбурн
8 апреля 2022 года
1-я практика
 
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.19,806 (24 круга)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,571 (21)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,593 (20)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,820 (22)
5. Ландо Норрис («Макларен») +1,072 (22)
6. Эстебан Окон («Альпин») +1,198 (27)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,221 (26)
8. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,349 (23)
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,423 (21)
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,441 (22)
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,483 (26)
12. Джордж Расселл («Мерседес») +1,651 (26)
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,855 (18)
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,895 (26)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,015 (20)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,063 (24)
17. Алекс Албон («Уильямс») +2,948 (25)
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +3,380 (18)
19. Николас Латифи («Уильямс») +4,118 (25)
20. Мик Шумахер («Хаас») +4,543 (15)
 

Трек «Ф-1» в Австралии пересобрали под обгоны: минус самая медленная часть и 5 секунд с круга, плюс 4 зоны для атак

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