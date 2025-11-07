Льюис Хэмилтон об 11-м месте: «Надо получить удовольствие в спринте – это все, что я могу сделать»

Хэмилтон прокомментировал неудачу в пятницу и помеху от Леклера.

Гонщик «Феррари » Льюис Хэмилтон поделился мыслями после 11-го места в квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу, а также ответил на вопрос о желтых флагах.

Напарник британца Шарль Леклер развернулся в конце второго сегмента, что не позволило Льюису совершить решающую попытку.

«Это точно не помогло. Ай-ай-ай (смеется).

Дело не в недостатке усердия. Команда считала, что мы гораздо быстрее, чем в итоге получилось. Я сделал все возможное, и это моя ответственность – важнее всего, что скорость оказалась недостаточной.

Сложно [оценить ощущения в болиде], если вылетаешь после второго сегмента. Мы упорно трудимся, и я вряд ли могу сделать еще что-то. Что есть, то есть.

Я стартую 11-м – надо просто получить удовольствие. Сейчас все буквально сводится к этому. Сезон для меня складывается не лучшим образом, и нужно наслаждаться гонками – это все, что я могу сделать», – отметил семикратный чемпион «Формулы-1».

