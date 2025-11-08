Изак Аджар: «На «медиуме» чувствовал себя комфортно, от «софта» ожидал большего»

Аджару помешали проблемы с шинами «софт».

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу, отметив, что неудачно провел третий сегмент из-за нехватки скорости на шинах «софт».

«Все складывалось неплохо вплоть до третьего сегмента квалификации – а вот в третьем сегменте, на шинах «софт», все прошло не так хорошо. Но мы решили пойти на всего один быстрый круг. При этом он был для нас первым и последним [на «софте»]. Я немного разочарован результатом, но вряд ли мог сделать что-то большее.

Обычно ожидаешь от шин «софт» лучшего сцепления с трассой, но нам было трудно вообще закончить круг. На «медиуме» я чувствовал себя комфортно. И это непросто, когда ты переходишь на более мягкие по составу шины, но не становишься быстрее», – рассказал Аджар.

