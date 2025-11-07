Карлос Сайнс: «По итогам квалификации не представляем себе предельных возможностей болида»
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу, отметив, что команда сама допустила несколько ошибок, что привело к вылету после первого сегмента.
«Да, мы просто не лучшим образом провели квалификацию. Первая попытка получилась крайне неудачной из-за попадания в трафик и прогрева шин до оптимальной температуры.
При этом во второй попытке мы умудрились еще осложнить себе жизнь. Так что да, по итогам квалификации к спринту мы не представляем себе предельных возможностей болида, потому что мы не смогли проехать даже двух быстрых кругов.
Физически я чувствую себя не на все сто процентов, но темп в первой практике говорит о том, что я мог бы довольно быстро проехать свой круг в квалификации. Но мы сделали так, что лишились такой возможности», – рассказал Сайнс.
«Ф-1» идет к финалу с тремя претендентами – впервые с 2010-го. Какие шансы у Ферстаппена?