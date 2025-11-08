Джордж Расселл: «4-е место – хорошее для старта спринта. «Мерседес» всю квалификацию был в борьбе»

Расселл оптимистично настроен перед спринтом в Бразилии.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги пятницы перед Гран-при Сан-Паулу: британец стал четвертым в квалификации к спринту, его напарник Андреа Кими Антонелли – вторым.

«Ощущения нормальные. Мы всю сессию были в борьбе, где-то рядом.

В третьем сегменте получилось немного забавно: полагаю, все немного замедлились, если не считать Кими – он здорово выступил.

Второе и четвертое места – хорошие для старта.

Вроде бы ночью обещают дождь, и гонка завтра может пройти на мокрой трассе. Но нам нужны очки, необходимо продолжать борьбу [за второе место в Кубке конструкторов] с «Ред Булл » и «Феррари », – порассуждал гонщик.

