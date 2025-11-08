Джордж Расселл: «4-е место – хорошее для старта спринта. «Мерседес» всю квалификацию был в борьбе»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги пятницы перед Гран-при Сан-Паулу: британец стал четвертым в квалификации к спринту, его напарник Андреа Кими Антонелли – вторым.
«Ощущения нормальные. Мы всю сессию были в борьбе, где-то рядом.
В третьем сегменте получилось немного забавно: полагаю, все немного замедлились, если не считать Кими – он здорово выступил.
Второе и четвертое места – хорошие для старта.
Вроде бы ночью обещают дождь, и гонка завтра может пройти на мокрой трассе. Но нам нужны очки, необходимо продолжать борьбу [за второе место в Кубке конструкторов] с «Ред Булл» и «Феррари», – порассуждал гонщик.
