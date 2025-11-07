Кими Антонелли: «Чувствую себя комфортно на всех новых трассах»

Антонелли прокомментировал второе место на незнакомом треке.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли отметил, что удачно выступает на новых для себя автодромах. На Гран-при Сан-Паулу итальянец показал второе время в квалификации к спринту.

«Иногда я задаюсь этим вопросом. На новом треке у тебя нет ожиданий, и ты просто пытаешься ехать как можно лучше, найти ритм как можно быстрее – это определенно помогает.

Я чувствую себя комфортно на всех новых трассах в этом году. Посмотрим, что будет завтра.

Постараюсь хорошо стартовать, но важно заработать хорошие очки, тем более речь о борьбе в Кубке конструкторов. Если получится поравняться [с Ландо Норрисом ], я точно попробую выйти в лидеры в первой шикане», – произнес Кими в эфире итальянского Sky Sport.

