Фернандо Алонсо: «В сухих условиях «Астон Мартин» будет чуть проще удержать позиции, чем в дождь»

Алонсо надеется на сухой спринт в Бразилии.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу, отметив, что для команды было бы предпочтительнее, если бы предстоящий заезд прошел в сухих условиях.

«Когда в вашем распоряжении всего одна практика и при этом вы хорошо начинаете уик-энд – все становится заметно проще. Это придает всем в команде положительный импульс.

Что касается спринта, то в сухих условиях нам будет чуть проще удержать позиции, чем в дождь. Но в субботу точно ожидается дождь, так что случиться может вообще все что угодно», – рассказал Алонсо.

