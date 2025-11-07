Фернандо Алонсо: «В сухих условиях «Астон Мартин» будет чуть проще удержать позиции, чем в дождь»
Алонсо надеется на сухой спринт в Бразилии.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу, отметив, что для команды было бы предпочтительнее, если бы предстоящий заезд прошел в сухих условиях.
«Когда в вашем распоряжении всего одна практика и при этом вы хорошо начинаете уик-энд – все становится заметно проще. Это придает всем в команде положительный импульс.
Что касается спринта, то в сухих условиях нам будет чуть проще удержать позиции, чем в дождь. Но в субботу точно ожидается дождь, так что случиться может вообще все что угодно», – рассказал Алонсо.
«Ф-1» идет к финалу с тремя претендентами – впервые с 2010-го. Какие шансы у Ферстаппена?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости