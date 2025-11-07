Юки Цунода: «Прямо сейчас не понимаю причины такого отставания от Ферстаппена»

Цунода не знает причины нехватки скорости в Бразилии.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу, отметив, что не понимает причины такого отставания по скорости от напарника.

«Мне нужно найти причину в машине, потому что прямо сейчас я не понимаю причины такого отставания. И не думаю, что причиной этому стала авария в практике. Да, авария явно не пошла на пользу, но в целом в практике мы были довольно быстры – и на короткой, и на длинной дистанции.

Мой круг в квалификации получился нормальным. Так что для меня загадка, почему все так вышло – машине в целом не хватало сцепления с трассой. Но что касается самого круга, то я затрудняюсь назвать причину, почему я оказался так далеко от Макса », – рассказал Цунода.

