Нико Хюлькенберг: «Прогноз обещает сильный дождь. Надеюсь, условия позволят провести спринт»
Хюлькенберг надеется на проведение спринта.
Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг поделился мнением о перспективах в спринте перед Гран-при Сан-Паулу, который с высокой долей вероятности пройдет в дождевых условиях.
«Прогноз обещает сильный дождь. Надеюсь, условия позволят провести спринт и машинами будет возможно управлять.
На этой трассе в таких условиях нужно рисковать, особенно если вспомнить прошлогоднюю гонку. При этом если дождь будет слишком сильным – хорошего будет мало. Посмотрим, что получится. Надеюсь, мы сможем провести заезд и порадовать болельщиков», – рассказал Хюлькенберг.
«Ф-1» идет к финалу с тремя претендентами – впервые с 2010-го. Какие шансы у Ферстаппена?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости