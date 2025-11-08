Нико Хюлькенберг: «Прогноз обещает сильный дождь. Надеюсь, условия позволят провести спринт»

Хюлькенберг надеется на проведение спринта.

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг поделился мнением о перспективах в спринте перед Гран-при Сан-Паулу, который с высокой долей вероятности пройдет в дождевых условиях.

«Прогноз обещает сильный дождь. Надеюсь, условия позволят провести спринт и машинами будет возможно управлять.

На этой трассе в таких условиях нужно рисковать, особенно если вспомнить прошлогоднюю гонку. При этом если дождь будет слишком сильным – хорошего будет мало. Посмотрим, что получится. Надеюсь, мы сможем провести заезд и порадовать болельщиков», – рассказал Хюлькенберг.

