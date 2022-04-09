Латифи врезался в барьеры в квалификации после столкновения со Строллом

Теги Гран-при Австралии Уильямс Формула-1 Астон Мартин Николас Латифи Ланс Стролл Авто

Канадские пилоты Николас Латифи и Ланс Стролл столкнулись в первом сегменте квалификации к Гран-при Австралии.

Латифи после контакта улетел в барьеры, его болид серьезно поврежден. Гонщики «Уильямса» и «Астон Мартин» эмоционально отреагировали на аварию, обвинив друг друга по радио.

Сессия остановлена красными флагами. У пилотов останется две минуты в первом сегменте. Латифи занимает 18-ю строчку и не продолжит квалификацию, Стролл не успел показать время.

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