Латифи врезался в барьеры в квалификации после столкновения со Строллом

Канадские пилоты и столкнулись в первом сегменте квалификации к .

Латифи после контакта улетел в барьеры, его болид серьезно поврежден. Гонщики и эмоционально отреагировали на аварию, обвинив друг друга по радио.

Сессия остановлена красными флагами. У пилотов останется две минуты в первом сегменте. Латифи занимает 18-ю строчку и не продолжит квалификацию, Стролл не успел показать время.

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