Алонсо разбил болид в третьем сегменте квалификации к Гран-при Австралии

Гонщик попал в аварию в заключительной части квалификации в Мельбурне.

Алонсо заехал в гравий в 11-м повороте и врезался в барьеры. Испанец сообщил команде о том, что возникли проблемы с гидравликой – он не мог переключать передачи. Фернандо не успел показать время в третьем сегменте.

Квалификация вновь остановлена красными флагами.

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