Марио Андретти ответил Вольффу: «Новая команда будет нести для «Формулы-1» значительную ценность»

Чемпион «Формулы-1» 1978 года ответил боссу о том, какую ценность будет нести команда «Андретти» для чемпионата, если станет полноправным участником.

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Майкл Андретти недавно подал официальную заявку в на то, чтобы организовать в «Формуле-1» собственную команду. Статус заявки пока неизвестен. При этом Андретти готов выплатить $200 млн в качестве вступительного взноса, который нужно внести по условиям нового Договора Согласия.

«Тото задал вопрос о том, какую ценность мы будем нести для чемпионата? Думаю, что значительную, так что речь идет не только о том, что мы просто разбавим состав участников новой командой. А о намного большем.

Американский рынок для «Формулы-1» по-прежнему остается фактически нетронутым. Хотя понятно, что благодаря тому же сериалу Netflix набирает популярность. И я считаю, что мы можем развить этот успех и лишь увеличить популярность, если в «Формуле-1» появится американская команда с американским гонщиком. Так что да, наш бренд может помочь привлечь много болельщиков», – рассказал Андретти.

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