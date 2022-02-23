Тото Вольфф о желании Андретти создать команду: «Каждый, кто присоединяется к чемпионату, должен нести в себе ценность для «Ф-1»

Исполнительный директор прокомментировал информацию о том, что хочет создать новую команду в «Формуле-1» и выступать в чемпионате, начиная с сезона-2024.

«Безусловно, Андретти – это значительное имя в автоспорте, а американский рынок также важен для «Формулы-1». Каждая команда, которая присоединяется к чемпионату, должна нести в себе ценность и добавлять ценность «Формуле-1». И речь не только про выплату взноса в размере $200 млн – также, на мой взгляд, потенциальная новая команда должна показать, что она может сделать для остальных команд, для «Формулы-1» в целом, для . Потому что только в этом случае наш спорт сможет продолжить расти.

– это абсолютная вершина автоспорт. Как «Лига чемпионов», как NFL. И что точно не нужно делать, это заниматься перераспределением франшиз на ходу. Это не входит в планы ни «Формулы-1», ни ФИА.

Но если к чемпионату хочет присоединиться хорошая команда – с хорошими людьми, с необходимым финансированием, и речь даже не про эти $200 млн, если ты хочешь присоединиться к клубу «Ф-1», нужно быть готовым потратить где-то $1 млрд – то почему бы нет?» – рассказал Вольфф.

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