Уилл Бакстон: «Проект «Андретти» в «Формуле-1» очень серьезен, выплата вступительного взноса для них мелочь»

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Журналист официального сайта «Формулы-1» Уилл Бакстон рассказал, что Майкл Андретти всерьез намерен создать свою команду в «Ф-1» и подтвердил готовность выплатить $200 млн в качестве вступительного взноса.

У Майкла Андретти есть несколько команд в разных гоночных сериях – в том числе в «Индикаре» и «Формуле Е».

«В эти выходные общался со многими людьми в паддоке «Индикара». Проект «Андретти» в «Формуле-1» серьезный. Очень серьезный. Выплата вступительного взноса за них – это как потратить мелочь. И в эпоху ограничения бюджетов «Андретти» будет обладать  таким финансированием, что заставит беспокоиться топ-3 команды «Ф-1». Неудивительно, что конкуренты беспокоятся», – рассказал Бакстон.

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