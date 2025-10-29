Мартин Брандл: «В тот момент, когда в «Феррари» освободится место, Бермэн должен быть основным кандидатом»

Брандл считает Бермэна готовым к переходу в «Феррари».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл похвалил Оливера Бермэна за выступление на Гран-при Мехико, отметив, что британец должен быть одним из кандидатов на место в «Феррари », когда через один или два сезона там освободится место.

«Абсолютно потрясающее выступление. Если этот молодой человек получает возможность проявить себя, он вцепляется в нее – как сделал это, когда получил первый шанс в «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии.

Он сумел удержаться под огромным давлением – особенно это касается концовки гонки, когда на него наседал Оскар Пиастри на «Макларене». При этом он атаковал Макса Ферстаппена, удерживал позицию, не выезжал за пределы трассы – просто великолепное выступление.

В тот момент, когда в «Феррари» по той или иной причине освободится место, Бермэн должен быть основным кандидатом – как мне кажется. Я считаю его великолепным гонщиком, при этом он очень быстро учится новым для себя вещам, а также он умеет пользоваться возможностями, которые у него появляются», – рассказал Брандл.

