Президент «Либерти Медиа» Джон Мэлоун покидает пост президента «Либерти Медиа» – компании принадлежат коммерческие права на «Формулу-1» и MotoGP. В начале 2026 года на посту президента и директора компании его заменит Роберт Беннетт.

Мэлоун является основателем «Либерти Медиа», которая функционирует с 1991 года. После назначения Беннетта Мэлоун займет должность почетного президента компании.

В свою очередь Беннетт является директором «Либерти Медиа» с 1994 года, он уже занимал должность президента и председателя совета директоров с 1997 до 2005 года. Вместе с ним за принятия ключевых решений будут Дерек Чэнг и Чейз Кэри .

