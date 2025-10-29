Юристы стороны защиты назвали иск Массы несостоятельным и попыткой ввести суд в заблуждение

Юристы защиты назвали иск Массы несостоятельным.

В Лондоне начались слушания по делу Фелипе Массы против «Формулы-1», ФОМ (Formula One Management) ФИА и Берни Экклстоуна .

Бывший пилот «Феррари» требует от ФИА, ФОМ и экс-руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна 64 миллиона фунтов (82 миллиона долларов) в качестве возмещения ущерба за упущенный титул 2008 года.

Бразилец настаивает, что результаты скандального Гран-при Сингапура следовало отменить – тогда чемпионом стал бы он, а не Льюис Хэмилтон, выступавший за «Макларен». Пилот «Рено» Нельсон Пике-младший намеренно разбил болид на трассе «Марина-Бэй», что в 2009-м привело к скандалу, известному как «Крэшгейт».

В ходе слушаний юристы стороны защиты назвали аргументы Массы несостоятельными, а заявления юристов бразильца попыткой ввести суд в заблуждение.

Также по словам защиты заявления о том, что именно авария Нельсона Пике-младшего привела к тому, что Масса не смог выиграть титул в 2008 году, является манипуляцией фактами.

«На самом деле, ход истории для Фелипе Массы изменило не появления на трассе машины безопасности, а серия значительных ошибок, допущенных им самим и его командой по ходу 47 оставшихся в той гонке кругов. Также нужно принять во внимание простой факт – что по ходу и Гран-при Сингапура 2008 года, и по ходу сезона в целом, Льюис Хэмилтон выступил лучше и Фелипе Массы, и всех остальных гонщиков», -- заявила юрист ФОМ Аннализа Дэй.

Начались слушания по делу Массы. Вице-чемпион «Ф-1» 2008 года требует 82 млн долларов за упущенный из-за «Крэшгейта» титул