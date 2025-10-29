Тимо Глок о Норрисе в Мехико: «Это была не победа, а демонстрация силы»

Глок впечатлен победой Норриса в Мехико.

Бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок поделился мнением о ситуации в борьбе за титул по итогам Гран-при Мехико, уверенную победу в котором одержал Ландо Норрис .

«Это была не победа, а демонстрация силы. Особенно впечатляющим стал отрыв от своего напарника Оскара Пиастри . Ландо финишировал более чем на 40 секунд раньше австралийца. Это была абсолютная доминация и демонстрация невероятного контроля хода гонки.

Тем не менее, обоим гонщикам «Макларена» стоит быть очень осторожными – Макс Ферстаппен будет бороться до самого конца и будет выкладываться на все сто процентов.

Преимущество Макса – в невероятной психологической устойчивости. Очень любопытно, как будут развиваться события в борьбе за титул. При этом пилоты «Макларена» могут отбирать очки друг у друга, чем может воспользоваться Ферстаппен», – рассказал Глок.

