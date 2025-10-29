  • Спортс
  • Гонщица Вилларс подала иск против ФИА и требует приостановить безальтернативные выборы президента: «Демократия – не угроза Федерации, а ее сила»
Гонщица Вилларс подала иск против ФИА и требует приостановить безальтернативные выборы президента: «Демократия – не угроза Федерации, а ее сила»

Вилларс в суде оспаривает законность выборов президента ФИА.

Швейцарская гонщица Лаура Вилларс, заявлявшая о намерении баллотироваться на пост президента ФИА, подала иск против организации в парижский суд.

Из-за особенностей процедуры выборы, намеченные на 12 декабря, будут безальтернативными – единственным кандидатом стал действующий глава ФИА Мохаммед бен Сулайем. Другие претенденты не имели возможность собрать команду, соответствующую правилам Федерации.

Вилларс требует приостановить выборы. Слушания назначены на 10 ноября.

«Данная процедура нацелена на то, чтобы предстоящие выборы президента ФИА соответствовали статутам самой организации, а также базовым демократическим принципам.

Юридические действия основаны на статье 1.3 статутов ФИА, где говорится, что ФИА должна «придерживаться высочайших стандартов управления, прозрачности и демократии», а также на том факте, что ФИА базируется в Париже и подпадает под французскую юрисдикцию.

Это не враждебный и не политический шаг, а ответственная и конструктивная инициатива ради сохранения прозрачности, этики и плюрализма в управлении мирового автоспорта.

Как я уже заявляла публично, я не действую против ФИА. Я действую ради ее защиты. Демократия – не угроза ФИА, а ее сила», – сообщила Лаура.

Вершитель судьбы мировых гонок – жена Экклстоуна. Как так вышло?

Бывший кандидат в президенты ФИА Мейер: «В этот раз выборов не будет. Это иллюзия демократии»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
