Марко Андретти объявил о завершении гоночной карьеры

Марко Андретти завершил карьеру.

Марко Андретти, сын Майкла и внук чемпиона «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти сообщил об окончании профессиональной гоночной карьеры длиною почти в 20 лет.

Марко Андретти дебютировал в «Индикаре» в 19 лет – в 2006 году, и с первой же попытки закончил гонку «500 миль Индианаполиса» на второй позиции. В том же году он одержал и свою первую победу в «Индикаре », выиграв гонку в Сономе.

Андретти 20 раз участвовал в гонке «500 миль Индианаполиса» – на его счету один поул и четыре попадания на подиум.

