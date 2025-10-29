1

Марко Андретти объявил о завершении гоночной карьеры

Марко Андретти завершил карьеру.

Марко Андретти, сын Майкла и внук чемпиона «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти сообщил об окончании профессиональной гоночной карьеры длиною почти в 20 лет.

Марко Андретти дебютировал в «Индикаре» в 19 лет – в 2006 году, и с первой же попытки закончил гонку «500 миль Индианаполиса» на второй позиции. В том же году он одержал и свою первую победу в «Индикаре», выиграв гонку в Сономе.

Андретти 20 раз участвовал в гонке «500 миль Индианаполиса» – на его счету один поул и четыре попадания на подиум.

Пиастри провалил два Гран-при и потерял лидерство «Ф-1». Что происходит? Саботаж «Макларена»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoИндикар
Марко Андретти
Марио Андретти
logoМайкл Андретти
500 миль Индианаполиса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Фредерик Вассер: «В какой-то момент подумал, что Бермэн может попасть на подиум»
39 минут назад
Тимо Глок о Норрисе в Мехико: «Это была не победа, а демонстрация силы»
58 минут назад
Мартин Брандл: «В тот момент, когда в «Феррари» освободится место, Бермэн должен быть основным кандидатом»
сегодня, 18:48
Джон Мэлоун покидает пост президента «Либерти Медиа»
сегодня, 17:54
Юристы стороны защиты назвали иск Массы несостоятельным и попыткой ввести суд в заблуждение
сегодня, 17:07
Джолион Палмер: «Леклер должен был получить очевидный штраф за обгон Хэмилтона за пределами трассы»
сегодня, 15:58
Гонщица Вилларс подала иск против ФИА и требует приостановить безальтернативные выборы президента: «Демократия – не угроза Федерации, а ее сила»
сегодня, 15:30
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос о Пиастри в Мексике: «Не пилотаж потенциального чемпиона. В отличие от гонки Норриса»
сегодня, 14:59
Шарль Леклер о шансах на 2-е место в Кубке конструкторов: «Если судить по двум последним Гран-при, «Феррари» сумеет это сделать»
сегодня, 14:58
Колапинто продолжит выступать за «Альпин» в сезоне-2026 (AMuS)
сегодня, 14:32
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50