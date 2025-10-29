  • Спортс
  • Джолион Палмер: «Леклер должен был получить очевидный штраф за обгон Хэмилтона за пределами трассы»
2

Палмер уверен, что Леклеру повезло избежать наказания в Мексике.

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер высказался о том, почему пилот «Феррари» Шарль Леклер не получил штраф, не вернув позицию напарнику Льюису Хэмилтону на старте Гран-при Мехико.

«Хороший вопрос, и ответа у меня нет.

[На апексе] Льюис определенно на втором месте, впереди Шарля. Леклер решил выехать – Льюис его не выдавливал. И самый безопасный выбор в такой ситуации – нажать на газ, выйти в лидеры, а потом решить, кого пропускать. По сути, стать самому себе судьей.

И Шарль пропускает Ландо [Норриса], но не пропускает Льюиса. Его должны были наказать. Это очевидный штраф.

Могу лишь предположить, что стюарды решили, мол, «Феррари» ехали бок о бок и остались на второй и третьей позициях. Но реальность заключается в том, что Шарль Леклер обогнал Льюиса Хэмилтона за пределами трассы и должен был получить штраф», – проанализировал эпизод британец.

Брандл и Вильнев согласились, что Леклера следовало наказать в Мексике, но разошлись в оценке действий Ферстаппена на старте

Лидеры «Ф-1» дружно срезали повороты, но наказали только Хэмилтона. Неужели справедливо?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
