  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер: «В какой-то момент подумал, что Бермэн может попасть на подиум»
1

Фредерик Вассер: «В какой-то момент подумал, что Бермэн может попасть на подиум»

Вассер отметил выступление Бермэна в Мексике.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал о том, что остался под впечатлением от выступления пилота «Хааса» Оливера Бермэна на Гран-при Мехико.

Бермэн, который остается членом молодежной программы «Феррари», в Мексике финишировал четвертым, что стало для него лучшим результатом в «Формуле-1» на данный момент.

«В какой-то момент я подумал, что Бермэн может попасть на подиум. Он очень хорошо провел эту гонку. С другой стороны, если посмотреть на его выступления с начала сезона становится понятно, что он в целом выступает очень хорошо.

Зачастую ему мешали совсем небольшие проблемы по ходу уик-энда – то в квалификации, то в гонке. Но в этот уик-энд он все сделал правильно. Он не допустил ни одной ошибки, и это окупилось. Здорово и то, что обе машины «Хааса» финишировали в очковой зоне», – рассказал Вассер.

Пиастри провалил два Гран-при и потерял лидерство «Ф-1». Что происходит? Саботаж «Макларена»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoГран-при Мексики
logoФормула-1
logoХаас
logoОливер Бермэн
logoФредерик Вассер
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тимо Глок о Норрисе в Мехико: «Это была не победа, а демонстрация силы»
сегодня, 19:19
Мартин Брандл: «В тот момент, когда в «Феррари» освободится место, Бермэн должен быть основным кандидатом»
сегодня, 18:48
Марко Андретти объявил о завершении гоночной карьеры
сегодня, 18:05
Джон Мэлоун покидает пост президента «Либерти Медиа»
сегодня, 17:54
Юристы стороны защиты назвали иск Массы несостоятельным и попыткой ввести суд в заблуждение
сегодня, 17:07
Джолион Палмер: «Леклер должен был получить очевидный штраф за обгон Хэмилтона за пределами трассы»
сегодня, 15:58
Гонщица Вилларс подала иск против ФИА и требует приостановить безальтернативные выборы президента: «Демократия – не угроза Федерации, а ее сила»
сегодня, 15:30
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос о Пиастри в Мексике: «Не пилотаж потенциального чемпиона. В отличие от гонки Норриса»
сегодня, 14:59
Шарль Леклер о шансах на 2-е место в Кубке конструкторов: «Если судить по двум последним Гран-при, «Феррари» сумеет это сделать»
сегодня, 14:58
Колапинто продолжит выступать за «Альпин» в сезоне-2026 (AMuS)
сегодня, 14:32
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50