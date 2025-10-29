Фредерик Вассер: «В какой-то момент подумал, что Бермэн может попасть на подиум»

Вассер отметил выступление Бермэна в Мексике.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер рассказал о том, что остался под впечатлением от выступления пилота «Хааса» Оливера Бермэна на Гран-при Мехико.

Бермэн, который остается членом молодежной программы «Феррари», в Мексике финишировал четвертым, что стало для него лучшим результатом в «Формуле-1» на данный момент.

«В какой-то момент я подумал, что Бермэн может попасть на подиум. Он очень хорошо провел эту гонку. С другой стороны, если посмотреть на его выступления с начала сезона становится понятно, что он в целом выступает очень хорошо.

Зачастую ему мешали совсем небольшие проблемы по ходу уик-энда – то в квалификации, то в гонке. Но в этот уик-энд он все сделал правильно. Он не допустил ни одной ошибки, и это окупилось. Здорово и то, что обе машины «Хааса » финишировали в очковой зоне», – рассказал Вассер.

Пиастри провалил два Гран-при и потерял лидерство «Ф-1». Что происходит? Саботаж «Макларена»?