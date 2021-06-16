А что кроме Евро-2020? Мазепин извинился перед Шумахером, «Милуоки» завел «Бруклин» в 7-й матч, Надаль и Осака пропустят «Уимблдон», Де Ла Хойя возвращается

Если вы устали от футбола или вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости четверга из мира другого спорта:

🏒 Овечкин – больше не лучший снайпер в НХЛ по мнению самих хоккеистов. В опросе, проведенном Ассоциацией игроков лиги (NHLPA), он набрал 33,8% голосов и стал только вторым. Лучшим чаще всего называли Остона Мэттьюса (46,3%), который в этом сезоне забросил 41 шайбу и забрал «Морис Ришар Трофи». Но бросок Овечкина – все еще супертоповый: так считают 49% энхаэловцев.

Плей-офф НХЛ: «Тампа» дожала «Айлендерс» (2:1) и вышла вперед в серии с таким же счетом. Василевский выиграл 43-й матч в Кубке Стэнли и стал самым побеждающим вратарем из России, обойдя Набокова.

Андрей Свечников продолжит играть под руководством прежнего тренера – «Каролина» продлила контракт с Родом Бринд′Амором на 3 года. Под его руководством «Харрикейнс» еще ни разу не пропускали плей-офф.

Новые переходы в КХЛ: Елесин вернулся из «Калгари» в «Локомотив», СКА подписал контракт с форвардом системы «Сан-Хосе» Хандемарком, а «Авангард» – с Цеглариком из шведского «Лександа».

🏀 Главная серия этого плей-офф решится в седьмом матче. В шестой встрече «Милуоки» разгромили на своей площадке «Нетс» (104:89) благодаря 38 очкам от Криса Миддлтона.

Чистка в «Далласе» продолжается: один из лучших тренеров НБА Рик Карлайл покинул пост после 13 лет работы.

Сборная России стартовала на женском Евробаскете с победы над Чехией: 27+16 от Вадеевой; Беларусь обыграла Испанию.

Скандал в «Новом Орлеане»: родные Зайона Уильямсона считают, что он должен играть в другой команде, сам форвард недоволен руководством.

🎾 Рафаэль Надаль объявил, что пропустит и «Уимблдон», и Олимпиаду – ради продления карьеры. А Наоми Осака, на «Ролан Гаррос» снявшаяся после медиа-бойкота и его последствий, не сыграет только на «Уимблдоне». Домашняя Олимпиада в Токио все еще в ее планах.

Компания Жерара Пике Kosmos, которая уже организует обновленный Кубок Дэвиса, решила удариться и в менеджерскую деятельность в теннисе. Первым клиентом стал чемпион US Open Доминик Тим.

🏎️ Мазепин извинился перед Шумахером за агрессивную оборону в Баку, но не за свои действия, а потому что Мик очень расстроился. Напарник предупредил российского пилота, что в следующий раз последствия будут жестче.

Хэмилтон не считает провал в Азербайджане ошибкой – нажатие на «магическую кнопку», которая отправила чемпиона за пределы трассы, было помаркой и случайностью.

🥊 Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя возвращается. В сентябре он подерется с другой легендой, но из мира MMA – Витором Белфортом.

🇯🇵 Японцам все-таки разрешили посещать соревнования Олимпиады в Токио. Но нужно носить маску и отказаться от громкой поддержки.

🇨🇳 Сенат США одобрил законопроект с положением о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине. Все из-за притеснения уйгуров.

🏐 Мужская сборная России по волейболу расправилась с Болгарией (3-0) в Лиге наций. В борьбе за «Финал четырех» острая конкуренция со Словенией, Францией и Сербией.