Василевский выиграл 43-й матч в Кубке Стэнли и стал самым побеждающим вратарем из России, обойдя Набокова

Вратарь одержал победу в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против (2:1, 2-1).

Победа стала для 26-летнего россиянина 43-й в 72 матчах плей-офф НХЛ за карьеру.

Василевский установил новый рекорд по выигранным матчам в Кубке Стэнли для российских вратарей, превзойдя достижение (42 в 86).

На третьем месте идет Николай Хабибулин (39 в 72), на четвертом – нынешний визави Василевского Семен Варламов (29 в 56).

Рекорд лиги принадлежит Патрику Руа (151 победа в 247 матчах).

Василевский отразил 27 бросков из 28 в 3-м матче серии с «Айлендерс» и стал 1-й звездой