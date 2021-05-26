Василевский выиграл 43-й матч в Кубке Стэнли и стал самым побеждающим вратарем из России, обойдя Набокова

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский одержал победу в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» (2:1, 2-1).
Победа стала для 26-летнего россиянина 43-й в 72 матчах плей-офф НХЛ за карьеру.
Василевский установил новый рекорд по выигранным матчам в Кубке Стэнли для российских вратарей, превзойдя достижение Евгения Набокова (42 в 86).
На третьем месте идет Николай Хабибулин (39 в 72), на четвертом – нынешний визави Василевского Семен Варламов (29 в 56).
Рекорд лиги принадлежит Патрику Руа (151 победа в 247 матчах).
Василевский отразил 27 бросков из 28 в 3-м матче серии с «Айлендерс» и стал 1-й звездой