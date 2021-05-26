Елесин вернулся в «Локомотив» из «Калгари». Контракт – на год

Защитник Александр Елесин вернулся в «Локомотив», информирует официальный сайт клуба.

Игрок системы подписал с ярославским клубом контракт сроком на один сезон.

Елесин является уроженцем Ярославля и воспитанником .

В 2016 году в составе молодежной команды «Локо» он стал обладателем Кубка Харламова. С 2017 по 2019 год он играл за «Локомотив» в .

Последние два сезона Елесин выступал в Северной Америке в системе «Калгари».

В сезоне-2019/20 он дебютировал в . Всего он провел 4 матча в лиге, не набрав очков.

В минувшем сезоне Елесин играл в за «Стоктон Хит». В 28 играх он набрал 7 (2+5) баллов при показателе полезности «-5».