Елесин вернулся в «Локомотив» из «Калгари». Контракт – на год

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Защитник Александр Елесин вернулся в «Локомотив», информирует официальный сайт клуба.

Игрок системы «Калгари» подписал с ярославским клубом контракт сроком на один сезон.

Елесин является уроженцем Ярославля и воспитанником «Локомотива».

В 2016 году в составе молодежной команды «Локо» он стал обладателем Кубка Харламова. С 2017 по 2019 год он играл за «Локомотив» в КХЛ.

Последние два сезона Елесин выступал в Северной Америке в системе «Калгари».

В сезоне-2019/20 он дебютировал в НХЛ. Всего он провел 4 матча в лиге, не набрав очков.

В минувшем сезоне Елесин играл в АХЛ за «Стоктон Хит». В 28 играх он набрал 7 (2+5) баллов при показателе полезности «-5».

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