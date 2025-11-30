Зак Браун: «Задача «Макларена» – убедиться, что «папайя» выиграет чемпионат»

В «Макларене» поделились ожиданиями от борьбы в Катаре.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун считает, что старт Гран-при Катара будет напряженным.

С первых трех мест будут стартовать все претенденты на титул – Оскар Пиастри , Ландо Норрис и Макс Ферстаппен соответственно.

«Все, конечно, понимают, что Макс попытается выбиться в лидеры в первом повороте, так что я бы не пропускал старт гонки.

Наша задача – убедиться, что «папайя» выиграет чемпионат. Если нам удастся финишировать на тех же позициях, с которых мы стартуем, и оставить решение судьбы титула в Абу-Даби только нашим двум пилотам, то цель будет достигнута. А если они захотят поменяться местами, то меня это не волнует.

Как обычно, это бизнес. Они [Норрис и Пиастри] знают правила. Нам нравится наблюдать за их жесткой и чистой борьбой. Они осознают, что если справятся, то мы окажемся в хорошем положении в Абу-Даби. Но посмотрим. Для начала им нужно хорошо выступить сегодня», – сказал Браун.

Гран-при Катара начнется сегодня, в воскресенье, в 19:00 по московскому времени.

