Евробаскет-2021. Женщины. Россия играет с Чехией, Беларусь встретится с Испанией и другие матчи

Сегодня во Франции и Испании восемью матчами стартует женский .

В первый игровой день сборная России встречается с командой Чехии.

В другом матче группы D Франция сойдется с Хорватией. Беларусь сыграет с Испанией.

Евробаскет-2021

Женщины

Франция и Испания

Группа D

Россия – Чехия

17 июня. 13:00

Франция – Хорватия

17 июня. 21:45

Положение команд: Франция – 0-0, Россия – 0-0, Чехия – 0-0, Хорватия – 0-0.

Группа A

Швеция – Словакия

17 июня. 13:00

Беларусь – Испания

17 июня. 22:00

Положение команд: Швеция – 0-0, Беларусь – 0-0, Испания – 0-0, Словакия – 0-0.

Группа B

Черногория – Греция

17 июня. 16:00

Сербия – Италия

17 июня. 19:00

Положение команд: Черногория – 0-0, Сербия – 0-0, Италия – 0-0, Греция – 0-0.

Группа C

Босния и Герцеговина – Бельгия

17 июня. 16:00

Словения – Турция

17 июня. 19:00

Положение команд: Босния и Герцеговина – 0-0, Словения – 0-0, Бельгия – 0-0, Турция – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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