Евробаскет-2021. Женщины. Россия играет с Чехией, Беларусь встретится с Испанией и другие матчи

Сегодня во Франции и Испании восемью матчами стартует женский Евробаскет-2021.
В первый игровой день сборная России встречается с командой Чехии.
В другом матче группы D Франция сойдется с Хорватией. Беларусь сыграет с Испанией.
Евробаскет-2021
Женщины
Франция и Испания
Группа D
Россия – Чехия
17 июня. 13:00
Франция – Хорватия
17 июня. 21:45
Положение команд: Франция – 0-0, Россия – 0-0, Чехия – 0-0, Хорватия – 0-0.
Группа A
Швеция – Словакия
17 июня. 13:00
Беларусь – Испания
17 июня. 22:00
Положение команд: Швеция – 0-0, Беларусь – 0-0, Испания – 0-0, Словакия – 0-0.
Группа B
Черногория – Греция
17 июня. 16:00
Сербия – Италия
17 июня. 19:00
Положение команд: Черногория – 0-0, Сербия – 0-0, Италия – 0-0, Греция – 0-0.
Группа C
Босния и Герцеговина – Бельгия
17 июня. 16:00
Словения – Турция
17 июня. 19:00
Положение команд: Босния и Герцеговина – 0-0, Словения – 0-0, Бельгия – 0-0, Турция – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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