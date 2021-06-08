Рик Карлайл решил покинуть пост главного тренера «Далласа» после 13 лет в клубе

Главный тренер проинформировал владельца клуба о том, что не будет работать с командой в сезоне-2021/22, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

В контракте 61-летнего специалиста, проработавшего с «Маверикс» 13 сезонов, оставалось еще два года.

Под руководством Карлайла «Даллас» в первый и единственный раз в своей истории стал чемпионом НБА в 2011 году.

Ранее стало известно об отставке генерального менеджера клуба Донни Нельсона, управлявшего баскетбольными операциями на протяжении 23 лет.

Ожидается, что Карлайл будет претендовать на одну из шести открытых вакансий на должность главного тренера – в поисках наставника находятся «Портленд», «Бостон», «Индиана», «Орландо», «Вашингтон» и «Новый Орлеан».

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