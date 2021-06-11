Лига наций. Россия в трех сетах обыграла Болгарию, Бразилия встретится с Австралией, другие матчи

Сегодня в Римини проходят матчи 12-го тура волейбольной Лиги наций среди мужских команд. Сборная России обыграла команду Болгарии (3-0).

Лига наций

Мужчины

Римини, Италия

12-й тур

Россия – Болгария – 3-0 (25:17, 25:22, 25:17)





Аргентина – Сербия – 3-0 (27:25, 25:20, 26:24)





Япония – Канада – 14:00





Австралия – Бразилия – 16:00





Иран – Словения – 17:00





Нидерланды – США – 19:00





Франция – Италия – 20:30





Германия – Польша – 22:00





Турнирное положение: Бразилия – 10 побед – 1 поражение (29 очков), Польша – 9-2 (27), Россия – 8-4 (26), Франция – 8-3 (25), Словения – 8-3 (23), Сербия – 8-4 (22), Аргентина – 6-6 (17), Япония – 6-5 (16), Иран – 5-5 (18), США – 5-6 (15), Италия – 5-6 (14), Германия – 4-7 (13), Канада – 3-8 (10), Болгария – 2-10 (7), Нидерланды – 2-9 (6), Австралия – 1-10 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.