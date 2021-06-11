Лига наций. Россия в трех сетах обыграла Болгарию, Бразилия встретится с Австралией, другие матчи

Теги сборная России по волейболу результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Италии сборная Франции сборная Японии сборная Болгарии сборная Германии сборная США сборная Словении сборная Нидерландов сборная Аргентины сборная Австралии сборная Канады сборная Ирана Лига наций Волейбол

Сегодня в Римини проходят матчи 12-го тура волейбольной Лиги наций среди мужских команд. Сборная России обыграла команду Болгарии (3-0). 

Лига наций

Мужчины

Римини, Италия

12-й тур

Россия – Болгария – 3-0 (25:17, 25:22, 25:17)

Аргентина – Сербия – 3-0 (27:25, 25:20, 26:24)

Япония – Канада – 14:00

Австралия – Бразилия – 16:00

Иран – Словения – 17:00

Нидерланды – США – 19:00

Франция – Италия – 20:30

Германия – Польша – 22:00

Турнирное положение: Бразилия – 10 побед – 1 поражение (29 очков), Польша – 9-2 (27), Россия – 8-4 (26), Франция – 8-3 (25), Словения – 8-3 (23), Сербия – 8-4 (22), Аргентина – 6-6 (17), Япония – 6-5 (16), Иран – 5-5 (18), США – 5-6 (15), Италия – 5-6 (14), Германия – 4-7 (13), Канада – 3-8 (10), Болгария – 2-10 (7), Нидерланды – 2-9 (6), Австралия – 1-10 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья