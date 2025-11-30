Гран-при Катара-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 4-й

Ферстаппен выиграл гонку в Катаре и сохранил шансы на титул.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу после старта с третьей позиции на Гран-при Катара. Второе место занял Оскар Пиастри из «Макларена», третьим стал пилот «Уильямса» Карлос Сайнс, лидер сезона Ландо Норрис завершил заезд четвертым. Норрис, Ферстаппен и Пиастри определят чемпиона в последней гонке сезона. За ходом заезда можно было следить на странице онлайна Спортса’‘: Гран-при Катара: Норрис в шаге от титула «Ф-1», последний шанс Пиастри и Ферстаппена Гран-при Катара Лусаил Интернэшнл, Лусаил 30 ноября 2025 года Гонка 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 57 кругов 2. Оскар Пиастри («Макларен») +7,995 3. Карлос Сайнс («Уильямс») +22,665 4. Ландо Норрис («Макларен») +23,315 5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +28,317 6. Джордж Расселл («Мерседес») +48,599 7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +54,045 8. Шарль Леклер («Феррари») +56,785 9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.00,073 10. Юки Цунода («Ред Булл») +1.01,770 11. Алекс Албон («Уильямс») +1.06,931 12. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.17,730 13. Габриэл Бортолето («Заубер») +1.24,812 14. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг 15. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг 16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг Сошли: 17. Ланс Стролл («Астон Мартин») 18. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») Оливер Бермэн («Хаас») Нико Хюлькенберг («Заубер») Пиастри вцепился в последний шанс на титул «Ф-1»: выиграл спринт и поул в Катаре