Гран-при Катара-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 4-й
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу после старта с третьей позиции на Гран-при Катара.
Второе место занял Оскар Пиастри из «Макларена», третьим стал пилот «Уильямса» Карлос Сайнс, лидер сезона Ландо Норрис завершил заезд четвертым.
Норрис, Ферстаппен и Пиастри определят чемпиона в последней гонке сезона.
За ходом заезда можно было следить на странице онлайна Спортса’‘:
Гран-при Катара: Норрис в шаге от титула «Ф-1», последний шанс Пиастри и Ферстаппена
Лусаил Интернэшнл, Лусаил
30 ноября 2025 года
Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 57 кругов
2. Оскар Пиастри («Макларен») +7,995
3. Карлос Сайнс («Уильямс») +22,665
4. Ландо Норрис («Макларен») +23,315
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +28,317
6. Джордж Расселл («Мерседес») +48,599
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +54,045
8. Шарль Леклер («Феррари») +56,785
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.00,073
10. Юки Цунода («Ред Булл») +1.01,770
11. Алекс Албон («Уильямс») +1.06,931
12. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.17,730
13. Габриэл Бортолето («Заубер») +1.24,812
14. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг
15. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг
16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг
Сошли:
17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
18. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)
Оливер Бермэн («Хаас»)
Нико Хюлькенберг («Заубер»)
