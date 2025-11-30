  • Спортс
  • Гран-при Катара-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 4-й
1125

Гран-при Катара-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 4-й

Ферстаппен выиграл гонку в Катаре и сохранил шансы на титул.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу после старта с третьей позиции на Гран-при Катара.

Второе место занял Оскар Пиастри из «Макларена», третьим стал пилот «Уильямса» Карлос Сайнс, лидер сезона Ландо Норрис завершил заезд четвертым.

Норрис, Ферстаппен и Пиастри определят чемпиона в последней гонке сезона.

За ходом заезда можно было следить на странице онлайна Спортса’‘:

Гран-при Катара: Норрис в шаге от титула «Ф-1», последний шанс Пиастри и Ферстаппена

Гран-при Катара

Лусаил Интернэшнл, Лусаил

30 ноября 2025 года

Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 57 кругов

2. Оскар Пиастри («Макларен») +7,995

3. Карлос Сайнс («Уильямс») +22,665

4. Ландо Норрис («Макларен») +23,315

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +28,317

6. Джордж Расселл («Мерседес») +48,599

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +54,045

8. Шарль Леклер («Феррари») +56,785

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.00,073

10. Юки Цунода («Ред Булл») +1.01,770

11. Алекс Албон («Уильямс») +1.06,931

12. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.17,730

13. Габриэл Бортолето («Заубер») +1.24,812

14. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг

15. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг

16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг

Сошли:

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

Оливер Бермэн («Хаас»)

Нико Хюлькенберг («Заубер»)

Пиастри вцепился в последний шанс на титул «Ф-1»: выиграл спринт и поул в Катаре

Опубликовал: Михаил Ширяев
