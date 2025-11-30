Андреа Кими Антонелли: «На последнем быстром круге немного перестарался и потерял контроль над задней осью болида»

Антонелли признал ошибку на быстром круге в квалификации.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Катара, отметив, что допустил ошибку и не смог улучшить время на втором быстром круге.

Антонелли закончил квалификацию на 5-м месте.

«На последнем быстром круге я немного перестарался с атакой и потерял контроль над задней осью болида на входе в первый поворот. Машина сильно проскользила, и я потерял ритм и сразу стало проигрывать своему же времени 0,1 секунды.

Это явно не то, с чем хочешь столкнуться в первом же повороте. И после этого инцидента со скольжением на протяжении всего оставшегося круга мне было трудно заставить задние шины работать оптимально», – рассказал Антонелли.

