Джордж Расселл: «За сегодня все проехали на «медиуме» по 25 кругов – и износ передней левой шины у многих был на грани»

Расселл ждет тактическую борьбу в гонке в Катаре.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Катара, а также поделился ожиданиями от завтрашней гонки.

С учетом правила двух обязательных пит-стопов Расселл ждет интересное стратегическое сражение между ведущими командами.

«Я думаю, что некоторые гонщики [в спринте] были на грани с точки зрения износа передней левой шины. И мы все сегодня проехали по 25 кругов на шинах «медиум» – если считать 6 кругов из квалификации.

Это действительно предельные возможности данных шин на этой трассе. Так что будет интересно, насколько много команд решатся использовать в гонке тактику «медиум» – «медиум» – «хард», которая кажется вполне логичной для защиты от андерката. Но, может быть, кто-то решит использовать «хард» на втором отрезке, а может и на старте.

Может быть, как-то иначе решит действовать Макс Ферстаппен . Он будет стартовать с чистой стороны трассы, тут у него будет преимущество [перед стартующим вторым Норрисом или четвертым Расселлом]. Он может позволить себе выбрать «хард» на старт и все равно сорваться с места лучше меня на «медиуме». Такое вполне возможно. В то же время пилоты «Макларена » вряд ли пойдут на это – риск слишком велик», – рассказал Расселл.

