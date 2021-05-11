Надаль пропустит «Уимблдон» и Олимпиаду

20-кратный чемпион «Больших шлемов» объявил, что пропустит и Олимпиаду.

«Я решил не участвовать в «Уимблдоне» и Олимпийских играх в Токио в этом году. Принять такое решение всегда непросто, но, прислушавшись к своему организму и поговорив с командой, я понял, что оно правильное.

Моя цель – продлить карьеру и продолжать заниматься тем, что делает меня счастливым: соревноваться на самом высоком уровне и бороться за профессиональные и личные цели.

Перерыв между «Ролан Гаррос» и «Уимблдоном» всего две недели, и это не помогает моему организму восстановиться после всегда изматывающего грунтового сезона. Позади два месяца серьезных усилий, и мое решение ориентировано на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Спортивная профилактика любых перегрузок организма – очень важный фактор на данном этапе моей карьеры, если я хочу соревноваться на самом высоком уровне и бороться за главные титулы», – написал Надаль, отметив, что игры всегда имели для него особое значение и что для него было честью стать знаменосцем испанской сборной в 2016 году.

За 20 лет в туре Надаль терял здоровье, волосы и даже игру. Но детская простота всегда с ним и приносит величие