Фернандо Алонсо: «К третьему сегменту у нас закончились свежие комплекты шин. Так что я доволен восьмым местом»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Катара, отметив, что был удовлетворен попаданием в третий сегмент сессии с учетом проблем с нехваткой свежих комплектов шин.
В завтрашней гонке Алонсо будет стартовать с 8-й позиции.
«Перед началом квалификации в нашем распоряжении оставалось всего четыре свежих комплекта шин «софт». При этом два комплекта мы использовали в первом сегменте квалификации, и еще два во втором – потому что попадание в третий сегмент казалось недостижимой задачей.
Так что в итоге, когда мы попали в третий сегмент, у нас просто закончились свежие комплекты шин. Поэтому, с учетом данной проблемы я доволен тем, что в итоге мы заняли восьмое место», – рассказал Алонсо.
