Оскар Де Ла Хойя 11 сентября проведет бой с Витором Белфортом

Экс-чемпион мира в шести дивизионах 48-летний Оскар Де Ла Хойя (39-6, 30 КО) 18 сентября проведет поединок с бывшим бойцом UFC Витором Белфортом.

Выставочный бой с оплатой за просмотр будет состоять из 10 раундов.

По предварительной информации, поединок состоится в Лас-Вегасе.

Де Ла Хойя ушел из бокса после поражения техническим нокаутом от Мэнни Пакьяо в декабре 2008 года.

Белфорт не выступал в ММА с мая 2018 года, когда Лиото Мачида нокаутировал его в первом раунде турнира UFC 224 в Рио-де-Жанейро.

19 июня 44-летний Белфорт должен был провести бой с блогером Майком Холстоном, однако поединок не состоится из-за переноса главного события вечера – боя Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа.

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