Гран-при Азербайджана-2021. Квалификация. Леклер выиграл поул, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Мазепин – 18-й

В 15:00 по московскому времени на городском автодроме в Баку стартовала квалификация к Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Следить за событиями квалификации можно было на нашем онлайне.

Квалификация «Ф-1» в Баку: Стролл разбил «Астон Мартин», «Мерседесу» не хватает скорости, Перес и Гасли – скрытые фавориты

Баку

5 июня 2021 года

Квалификация

Топ-10

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.41,218

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,232

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,345

4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,347

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,358

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,529

7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,699

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,993

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,109

10. Валттери Боттас («Мерседес») +1,441

Выбыли после второго сегмента:

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

12. Эстебан Окон («Альпин»)

13. Даниэль Риккардо («Макларен»)

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

15. Джордж Расселл («Уильямс»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Николас Латифи («Уильямс»)

17. Мик Шумахер («Хаас»)

18. Никита Мазепин («Хаас»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

Результаты трех сегментов квалификации:

Гран-при Азербайджана-2021. 3-я практика. Гасли – 1-й, Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Мазепин – 20-й

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