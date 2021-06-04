Гран-при Азербайджана-2021. Квалификация. Леклер выиграл поул, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Мазепин – 18-й

В 15:00 по московскому времени на городском автодроме в Баку стартовала квалификация к Гран-при Азербайджана «Формулы-1».
Следить за событиями квалификации можно было на нашем онлайне.
Квалификация «Ф-1» в Баку: Стролл разбил «Астон Мартин», «Мерседесу» не хватает скорости, Перес и Гасли – скрытые фавориты
Баку
5 июня 2021 года
Квалификация
Топ-10
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.41,218
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,232
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,345
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,347
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,358
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,529
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,699
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,993
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,109
10. Валттери Боттас («Мерседес») +1,441
Выбыли после второго сегмента:
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
12. Эстебан Окон («Альпин»)
13. Даниэль Риккардо («Макларен»)
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
15. Джордж Расселл («Уильямс»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Николас Латифи («Уильямс»)
17. Мик Шумахер («Хаас»)
18. Никита Мазепин («Хаас»)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
Результаты трех сегментов квалификации:
Гран-при Азербайджана-2021. 3-я практика. Гасли – 1-й, Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Мазепин – 20-й
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