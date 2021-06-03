Ферстаппен повредил болид в 3-й тренировке в Баку, сессия остановлена красными флагами

Гонщик попал в аварию в третьей сессии свободных заездов в Азербайджане.

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Ферстаппен врезался в барьеры в 15-м повороте, сломал переднее антикрыло и не смог вернуть машину в боксы. Возможно, нидерландец повредил переднюю подвеску. Тренировка остановлена красными флагами.

Квалификация стартует через 2,5 часа – в 15:00 по московскому времени.

Гран-при Азербайджана-2021. Расписание трансляций

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