Ферстаппен повредил болид в 3-й тренировке в Баку, сессия остановлена красными флагами

Теги Ред Булл Формула-1 Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен попал в аварию в третьей сессии свободных заездов в Азербайджане.

 
 
 
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Публикация от FORMULA 1® (@f1)

Ферстаппен врезался в барьеры в 15-м повороте, сломал переднее антикрыло и не смог вернуть машину в боксы. Возможно, нидерландец повредил переднюю подвеску. Тренировка остановлена красными флагами.

Квалификация стартует через 2,5 часа – в 15:00 по московскому времени.

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Фото: твиттер «Формулы-1»

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