Гран-при Португалии-2021. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 20-й

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Международный автодром Алгарве, Портиман
1 мая 2021 года
3-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.18,489 (21 круг)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,236 (21)
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,331 (19)
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,351 (24)
5. Эстебан Окон («Альпин») +0,371 (19)
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,512 (23)
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,628 (24)
8. Ландо Норрис («Макларен») +0,783 (18)
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,885 (25)
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +0,926 (25)
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,996 (25)
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,093 (19)
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,099 (23)
14. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,460 (20)
15. Мик Шумахер («Хаас») +1,544 (22)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,601 (17)
17. Джордж Расселл («Уильямс») +1,638 (18)
18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,725 (21)
19. Николас Латифи («Уильямс») +2,192 (19)
20. Никита Мазепин («Хаас») +2,201 (20)
 

Гран-при Португалии-2021. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 20-й

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