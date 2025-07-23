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Министерство спорта России объявило о запуске проекта «Медиарейтинг спортивных федераций»

Минспорт России запустил проект «Медиарейтинг спортивных федераций».

Это цифровой инструмент, позволяющий оценить активность и эффективность работы спортивных федераций в социальных сетях.

«Рады сообщить о старте нового проекта Минспорта России – «Медиарейтинг федераций». Основная цель проекта – увеличить качество создаваемого контента для социальных сетей федерации», – говорится в телеграм-канале ведомства.

«Медиарейтинг» охватывает 153 спортивные федерации. Как отметили организаторы, он нацелен на объективную оценку реального присутствия федераций в медиапространстве, выявление сильных и слабых сторон контентной стратегии, а также стимулирование конкуренции и обмена лучшими практиками.

Все федерации распределены на четыре лиги по суммарному числу подписчиков в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram: премьер-лига (свыше 100 тысяч подписчиков), первая лига (25 – 99,9 тысяч), вторая лига (7 – 24,9 тысяч), лига развития (до 7 тысяч).

Каждая федерация получает баллы по четырем показателям: прирост подписчиков, среднее число лайков, среднее число комментариев, среднее число просмотров.

Баллы начисляются по принципу рейтинговой таблицы, где первое место в показателе приносит максимум очков. Итоговый результат формируется на основе суммы баллов по всем четырем метрикам. 

Результаты будут публиковаться на сайте Sportmediarating. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Министерство спорта России
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