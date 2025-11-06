  • Спортс
Михаил Дегтярев: «Ни в какой изоляции мы не будем. Победы наших атлетов на международных стартах становятся главным стимулом в развитии детского спорта»

Министр Дегтярев заявил, что российский спорт не будет изолирован.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что российский спорт не будет изолирован.

«Самое главное, почему мы уделяем много внимания международной повестке сегодня, это то, что победы наших атлетов на международных стартах становятся главным стимулом в развитии детско-юношеского спорта.

После каждой победы мы видим приток детей в спортивных школах. Есть победа – есть сразу новые ребята, новые группы в спортивных секциях. Потому что дети хотят быть похожи на великих чемпионов. А как же мы будем этих чемпионов получать, если мы закроемся, никуда не будем ездить и будем в изоляции? Поэтому мы в изоляции ни в какой не будем.

Мы будем продолжать линию на защиту прав наших спортсменов и участие во всех возможных международных и межгосударственных соревнованиях. Молодежь – будущее спорта, а спорт – будущее молодежи.

И наша задача создать все условия для ребят, и об этом наш президент Владимир Владимирович Путин позаботился и в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни» построены сотни объектов по всей стране, в стране открыта 1 тысяча спортивных площадок. Это и сегодня комплексная государственная программа спорта России», – сказал Дегтярев в ходе форума «Россия – спортивная держава» в Самаре.

