Дегтярев провел встречу с главами федераций легкой атлетики, водных видов и гимнастики России: «Обсуждали программу подготовки к ОИ-2028 в Лос-Анджелесе»
«В Минспорте собрал руководителей ключевых федераций по летним видам спорта.
С президентом Федерации гимнастики России Олегом Белозеровым, президентом Федерации водных видов спорта России Дмитрием Мазепиным, президентом Всероссийской федерации легкой атлетики Петром Фрадковым – все они входят в исполком Олимпийского комитета России (ОКР) и являются вице-президентами ОКР – обсуждали программу подготовки сборных команд России к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
Всего по видам спорта, которые представляют эти три федерации, на ОИ-2028 будет разыграно 122 комплекта медалей.
Отдельно остановились на международной повестке и вопросе восстановления прав наших спортсменов. Эту работу курирует статс-секретарь – заместитель Министра спорта, вице-президент ОКР Александр Никитин.
На совещании отметили и недавние успехи наших пловцов, синхронистов, прыгунов в воду на мировой арене, а также возвращение российских гимнастов на международные турниры», – написал в своем телеграм-канале министр спорта России и глава ОКР Дегтярев.