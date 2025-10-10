Паралимпийский чемпион Сафронов: «Не слышал даже разговоров о нашем восстановлении среди иностранцев. Внутри же команды была сильная радость»

Двукратный чемпион Паралимпиады Дмитрий Сафронов отреагировал на восстановление ПКР.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) восстановил в правах Паралимпийский комитет России, теперь российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.

– Новость о восстановлении в правах встретили на чемпионате мира по легкой атлетике в Нью-Дели?

– Да. Помню, я проснулся, прочитал новость и поехал на разминку. В автобусе с ребятами обсуждали это событие. Все обрадовались, что у нас будет флаг. Но потом сообщили, что на этих соревнованиях мы пока в нейтральном статусе, так как все задекларировано. Быстро все переделать не получится.

Наверное, просто никто не хотел этим заниматься. Все равно сложно одним днем поменять нейтральных спортсменов на спортсменов из России. Скорее всего, это даже невозможно. Надеемся, что уже со следующего года услышим гимн.

– Реакция российских спортсменов понятна, а была ли какая-то от иностранцев?

– Вообще никакой. Мне кажется, что даже никто не знал. Я только в интернете видел, что одна страна осудила это решение. Не буду называть, какая. Все и так знают, что это за страна.

В остальном вообще не слышал даже разговоров о нашем восстановлении среди иностранных спортсменов. Внутри же команды была сильная радость. Потому что в последний раз мы выступали под флагом в 2021 году на чемпионате Европы. Для спортсмена услышать гимн своей страны, который играет в твою честь, — это, наверное, лучшее, что может быть, – сказал Сафронов.

