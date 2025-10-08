Российские спортсмены завоевали 130 золотых медалей на Играх стран СНГ в Баку
Россияне завоевали 130 золотых медалей на третьих Играх стран СНГ.
Соревнования по 19 видам спорта в 23 дисциплинах прошли с 28 сентября по 8 октября в Баку. В турнире принимали участие спортсмены в возрасте до 23 лет, было разыграно 246 комплектов наград.
Российские спортсмены взяли 231 медаль (130-61-40) и заняли первое место в командном зачете.
На втором месте расположилась сборная Азербайджана (33-56-95), на третьем – команда Беларуси (32-38-52).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
