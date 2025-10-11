Фемке Бол переходит на дистанцию 800 метров

Нидерландская бегунья Фемке Бол сообщила, что переходит на дистанцию 800 м.

Об этом она написала в соцсети.

«Новая глава – 800 м.

Я рада рассказать о следующей главе моей карьеры. Это большая перемена, она неопределенная и сложная, но я готова работать при помощи моей удивительной команды и наслаждаться новым путешествием», – написала Бол.

Фемке Бол 25 лет, она является двукратной чемпионкой мира в беге на 400 м c барьерами, чемпионкой мира в эстафете 4×400 м, олимпийской чемпионкой в смешанной эстафете 4×400 м.