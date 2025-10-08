Владимир Никитин: «Если я уйду с дорожки, у меня не будет таких результатов на шоссе. Вся база и подготовка идет от стадиона»

Владимир Никитин высказался о том, что установил рекорд России в полумарафоне.

На полумарафоне в Казани Никитин показал результат 59 минут 51 секунда, став первым в стране, кто преодолел дистанцию 21,1 км меньше чем за час.

– В череде ваших рекордов страны считаете ли этот самым значимым?

– Скорее всего, да. <...>

– Вы рассказывали, что люди вокруг больше верили в этот рекорд, чем вы сами. Сколько шансов себе давали за день до старта, что достижение покорится?

– Я об этом даже стараюсь не думать, получится или нет. За день не прикидываю никаких цифр и не думаю о старте вообще. У меня такая психология. Да, за неделю, за две, за месяц, когда состояние хорошее, понимаешь, что есть возможность выбежать из часа. Но ближе к старту перестаю думать о цифрах. <...>

– После таких рекордов не думаете, чтобы больше сосредоточиться на шоссейных забегах?

– Если я уйду с дорожки, то у меня просто не будет таких результатов на шоссе. Все-таки вся база и подготовка идет от стадиона.

– В коллекции не хватает рекорда России в марафоне. Есть ли такая мысль?

– Да, есть. Пока не буду раскрывать подробности. Пусть останется секретом, – сказал Никитин.

Полумарафон быстрее часа – это космос. Никитин сотворил историю в Казани