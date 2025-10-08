  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Владимир Никитин: «Если я уйду с дорожки, у меня не будет таких результатов на шоссе. Вся база и подготовка идет от стадиона»
0

Владимир Никитин: «Если я уйду с дорожки, у меня не будет таких результатов на шоссе. Вся база и подготовка идет от стадиона»

Владимир Никитин высказался о том, что установил рекорд России в полумарафоне.

На полумарафоне в Казани Никитин показал результат 59 минут 51 секунда, став первым в стране, кто преодолел дистанцию 21,1 км меньше чем за час.

– В череде ваших рекордов страны считаете ли этот самым значимым?

– Скорее всего, да. <...>

– Вы рассказывали, что люди вокруг больше верили в этот рекорд, чем вы сами. Сколько шансов себе давали за день до старта, что достижение покорится?

– Я об этом даже стараюсь не думать, получится или нет. За день не прикидываю никаких цифр и не думаю о старте вообще. У меня такая психология. Да, за неделю, за две, за месяц, когда состояние хорошее, понимаешь, что есть возможность выбежать из часа. Но ближе к старту перестаю думать о цифрах. <...>

– После таких рекордов не думаете, чтобы больше сосредоточиться на шоссейных забегах?

– Если я уйду с дорожки, то у меня просто не будет таких результатов на шоссе. Все-таки вся база и подготовка идет от стадиона.

– В коллекции не хватает рекорда России в марафоне. Есть ли такая мысль?

– Да, есть. Пока не буду раскрывать подробности. Пусть останется секретом, – сказал Никитин.

Полумарафон быстрее часа – это космос. Никитин сотворил историю в Казани

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
Полумарафон
Бег
Владимир Никитин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Полумарафон быстрее часа – это космос. Никитин сотворил историю в Казани
395 октября, 10:50
Владимир Никитин пробежал полумарафон быстрее часа в Казани. Это новый рекорд России
115 октября, 06:07
Бегун Никитин стал самым проверяемым РУСАДА на допинг спортсменом с начала года
27 сентября, 07:13
Главные новости
Михаил Дегтярев: «По итогам трех кварталов 2025-го 61,3% россиян регулярно занимаются спортом. Это подтверждает эффективность государственной политики»
87сегодня, 11:02
Михаил Дегтярев: «В проекте федерального бюджета на 2026-й расходы на спорт составляют 74,5 млрд рублей – на 9,6% больше, чем в текущем году»
29сегодня, 10:41
Дегтярев поздравил Путина с днем рождения: «Спортивная отрасль всегда чувствовала вашу особую поддержку. Формируется новое, современное лицо российского спорта»
26вчера, 05:53
Российские паралимпийцы завоевали 46 медалей на чемпионате мира по легкой атлетике в Нью-Дели
5 октября, 19:03
«Вдохновлялись поддержкой, которую спорту оказывает Путин». Дегтярев запустил всероссийский «Спортивный диктант»
485 октября, 11:44
Михаил Дегтярев: «Считаю, что сборные по всем видам спорта должны выглядеть одинаково. В этом году выйдем на решение о единой форме»
1105 октября, 10:21
Дегтярев провел двусторонние переговоры с министром спорта Беларуси
25 октября, 06:24
РУСАДА с начала 2025 года получило 137 запросов на терапевтические исключения
64 октября, 07:32
Семеня прекратила судебную тяжбу по делу о нарушении ее прав, связанную с правилом о допуске спортсменок с повышенным тестостероном
13 октября, 10:23
РУСАДА в сентябре выявило восемь возможных случаев нарушения правил
2 октября, 07:20
Ко всем новостям
Последние новости
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
518 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
18 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
224 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47