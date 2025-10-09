МОК разочарован кандидатурой Китая на проведение Олимпиады-2036 (Sina)

Международный олимпийский комитет (МОК) разочарован кандидатурой Китая на проведение летних Олимпийских игр-2036 .

Как пишет китайское издание Sina, города Шанхай, Чэнду и Гуанчжоу не смогли вызвать достаточный интерес. В частности, предполагается, что МОК ищет более разнообразную и прогрессивную концепцию для заявки, а не «копирование успешных моделей прошлого».

Китай принимал Игры дважды: летние в 2008-м и зимние в 2022-м – оба раза в Пекине.

Ранее об интересе к проведению Олимпиады-2036 заявляли в Индии, Катаре, Чили, Турции и Индонезии.