1

Сергей Шубенков: «Результаты показали, что я еще ого-го. Хотя, скорее, это соперники еще хуже, чем я»

Сергей Шубенков высказался о возможном завершении карьеры.

Шубенкову 34 года, он победитель чемпионата мира-2015 в беге на 110 метров с барьерами. В 2025-м он взял золото на чемпионате России и в финале серии «Королева спорта».

– Какое сейчас послевкусие, спустя месяц по окончании сезона?

– Результаты показали, что я еще ого-го. Хотя, если по-честному, скорее, что соперники еще хуже, чем я. Нет, если серьезно, я рад, что все так получилось, что я еще представляю конкуренцию на российской арене. А на международной нас сейчас в любом случае нет. Сезон получился суперкоротким, в июле начал, в августе уже все. Начиналось все грустно, с 14 секунд, потом пошел рост.

– В зимнем сезоне будешь участвовать?

– Не знаю. Прошлой зимой после долгого перерыва бегал. И есть ощущение, что это было зря – результат не показал. Странные ощущения – вроде все хорошо, скорость есть, сила, выносливость тоже. А результата нет. Да и летом так же – вроде набираю, но явно не то время, на которое рассчитываю. Это как раз то, почему люди и заканчивают. Возраст.

Делаешь все вроде бы так же, а не получается – то ли с техникой проблемы, то ли с координацией. Тут недавно пошел с детьми в парк, на большие качели ребенку можно было только в сопровождении. Я сел и чуть там не умер, а это даже не американские горки. Хотя в свое время я даже с тарзанкой прыгал.

– Ты победил на чемпионате России и в финале «Королевы спорта». Но надо понимать, что на первом травмировался Артем Макаренко, а на втором не пошел забег у Виталия Парахонько.

– Ну, и Макаренко много чего выиграл, когда я из-за травм не выступал, и на «Бриллиантовой лиге» люди побеждали, пока я лечился. Есть итог, все остальное вторично. С Парахонько мы планировали серьезно зарубиться. А тут бегу и понимаю, что его рядом нет. И я к этому оказался настолько не готов, что чуть не проиграл молодому [Антон Колмыкову]. Вот это было бы вообще обидно.

– Есть сейчас день, когда тебя не спрашивают, заканчиваешь ли ты?

– Так никто и не спрашивает. Скорее, я сам иногда отмечаю, что, может, и пора, раз результат не растет и травмы постоянно. А люди-то, наоборот, говорят, что закончить всегда успею. Мне два журналиста в разное время сказали, что если я уйду, смысла ходить на легкую атлетику не будет. Не хвастаюсь, но в шоке от такого был. <...>

– А у тебя самого какие мысли, когда ты 10 лет назад выиграл мир за 12,98, а сейчас бежишь на чемпионате Мособласти за 14?

– Откуда я начинал когда-то много лет назад, туда и вернулся. На самом деле всем этим я не гружусь, было и было. И хорошо, что это было, большинство этого не испытали. Бывает, спрашивают, не жалею ли, что никуда не уехал, не сменил страну. Нет, не жалею, иначе не было бы четырех медалей чемпионата мира, включая золотую, двух побед в финалах «Бриллиантовой лиги». Конечно, к такому уровню привыкаешь, опускаться не очень комфортно. Но что поделать, – сказал Шубенков.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Вечерний Барнаул»
Бег
logoсборная России
logoСергей Шубенков
logoВиталий Парахонько
Артем Макаренко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Шубенков: «Мне недавно написал Парчмент с Ямайки – потребовалось перевести строительный чертеж с русского. С терминами сложности были»
сегодня, 19:15
Шубенков о российском календаре: «Как будто работать никто не хочет. Американцы начинают сезон в апреле и держатся до сентября, а иногда и октября»
193 сентября, 06:46
Сергей Шубенков: «В каждом обществе функционируют ритуалы перехода. Завершение карьеры – это та же самая смерть»
13 сентября, 06:38
Главные новости
Сергей Шубенков: «Мне недавно написал Парчмент с Ямайки – потребовалось перевести строительный чертеж с русского. С терминами сложности были»
сегодня, 19:15
Руслан Мащенко покинет пост главного тренера сборной России по легкой атлетике
1сегодня, 18:04
ВФЛА объявила конкурс на должность главного тренера сборной России по легкой атлетике
2сегодня, 15:23
Борзаковский, Гамова и Рылов не вошли в обновленный состав комиссии спортсменов ОКР
9сегодня, 09:51
Победительница Стокгольмского марафона Шеварге Алене умерла в возрасте 30 лет
3сегодня, 08:06
420 российских легкоатлеток прошли гендерные тесты
сегодня, 06:52
Более 70 паралимпийцев из России примут участие в чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике в Индии
вчера, 18:00
Кирсти Ковентри: «Хочу, чтобы Олимпийские игры оставались актуальными и продолжали вдохновлять, особенно в очень разделенном мире»
15вчера, 15:30
Призер чемпионатов мира Мохамед Катир дисквалифицирован на 4 года за антидопинговые нарушения. Его обвинили в подделке документов
вчера, 07:51
ВФЛА проведет ротацию большой части состава старших тренеров сборной России
вчера, 06:35
Ко всем новостям
Последние новости
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
518 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
18 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
224 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47