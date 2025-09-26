Сергей Шубенков: «Результаты показали, что я еще ого-го. Хотя, скорее, это соперники еще хуже, чем я»

Сергей Шубенков высказался о возможном завершении карьеры.

Шубенкову 34 года, он победитель чемпионата мира-2015 в беге на 110 метров с барьерами. В 2025-м он взял золото на чемпионате России и в финале серии «Королева спорта».

– Какое сейчас послевкусие, спустя месяц по окончании сезона?

– Результаты показали, что я еще ого-го. Хотя, если по-честному, скорее, что соперники еще хуже, чем я. Нет, если серьезно, я рад, что все так получилось, что я еще представляю конкуренцию на российской арене. А на международной нас сейчас в любом случае нет. Сезон получился суперкоротким, в июле начал, в августе уже все. Начиналось все грустно, с 14 секунд, потом пошел рост.

– В зимнем сезоне будешь участвовать?

– Не знаю. Прошлой зимой после долгого перерыва бегал. И есть ощущение, что это было зря – результат не показал. Странные ощущения – вроде все хорошо, скорость есть, сила, выносливость тоже. А результата нет. Да и летом так же – вроде набираю, но явно не то время, на которое рассчитываю. Это как раз то, почему люди и заканчивают. Возраст.

Делаешь все вроде бы так же, а не получается – то ли с техникой проблемы, то ли с координацией. Тут недавно пошел с детьми в парк, на большие качели ребенку можно было только в сопровождении. Я сел и чуть там не умер, а это даже не американские горки. Хотя в свое время я даже с тарзанкой прыгал.

– Ты победил на чемпионате России и в финале «Королевы спорта». Но надо понимать, что на первом травмировался Артем Макаренко, а на втором не пошел забег у Виталия Парахонько.

– Ну, и Макаренко много чего выиграл, когда я из-за травм не выступал, и на «Бриллиантовой лиге» люди побеждали, пока я лечился. Есть итог, все остальное вторично. С Парахонько мы планировали серьезно зарубиться. А тут бегу и понимаю, что его рядом нет. И я к этому оказался настолько не готов, что чуть не проиграл молодому [Антон Колмыкову]. Вот это было бы вообще обидно.

– Есть сейчас день, когда тебя не спрашивают, заканчиваешь ли ты?

– Так никто и не спрашивает. Скорее, я сам иногда отмечаю, что, может, и пора, раз результат не растет и травмы постоянно. А люди-то, наоборот, говорят, что закончить всегда успею. Мне два журналиста в разное время сказали, что если я уйду, смысла ходить на легкую атлетику не будет. Не хвастаюсь, но в шоке от такого был. <...>

– А у тебя самого какие мысли, когда ты 10 лет назад выиграл мир за 12,98, а сейчас бежишь на чемпионате Мособласти за 14?

– Откуда я начинал когда-то много лет назад, туда и вернулся. На самом деле всем этим я не гружусь, было и было. И хорошо, что это было, большинство этого не испытали. Бывает, спрашивают, не жалею ли, что никуда не уехал, не сменил страну. Нет, не жалею, иначе не было бы четырех медалей чемпионата мира, включая золотую, двух побед в финалах «Бриллиантовой лиги». Конечно, к такому уровню привыкаешь, опускаться не очень комфортно. Но что поделать, – сказал Шубенков.