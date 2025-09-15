Зампред Госдумы Жуков о «Спартаке»: «Сможет побороться за чемпионство, учитывая силу состава. Осталась большая дистанция чемпионата, может быть всякое»
Александр Жуков ответил на вопрос о шансах «Спартака» на золото в текущем сезоне.
«После трансфертного окна можно сказать, что «Спартак» сможет побороться за чемпионство в этом сезоне. Учитывая силу состава, который сейчас есть в распоряжении Станковича.
Осталась большая дистанция чемпионата и всякое может быть», – сказал первый заместитель Председателя Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Жуков.
После 8 туров Мир РПЛ красно-белые набрали 12 очков и располагаются на 8-й строчке турнирной таблицы.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
