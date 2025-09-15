  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зампред Госдумы Жуков о «Спартаке»: «Сможет побороться за чемпионство, учитывая силу состава. Осталась большая дистанция чемпионата, может быть всякое»
5

Зампред Госдумы Жуков о «Спартаке»: «Сможет побороться за чемпионство, учитывая силу состава. Осталась большая дистанция чемпионата, может быть всякое»

Александр Жуков ответил на вопрос о шансах «Спартака» на золото в текущем сезоне.

«После трансфертного окна можно сказать, что «Спартак» сможет побороться за чемпионство в этом сезоне. Учитывая силу состава, который сейчас есть в распоряжении Станковича.

Осталась большая дистанция чемпионата и всякое может быть», – сказал первый заместитель Председателя Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Жуков.

После 8 туров Мир РПЛ красно-белые набрали 12 очков и располагаются на 8-й строчке турнирной таблицы.

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?575 голосов
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Жуков
logoДеян Станкович
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» перестал быть единоличным фаворитом РПЛ у букмекеров. «Краснодар» сравнялся с петербуржцами, ЦСКА – 3-й, «Спартак» – 4-й, «Балтика» – 7-я
13сегодня, 07:37
Литвинов о 2:2 с «Динамо»: «Спартак» должен больше работать над целостностью игры»
18сегодня, 03:55
«Краснодар» опережает «Балтику» и «Локомотив» на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Зенит» – на 6, «Спартак» – на 7, «Динамо» – на 10
101вчера, 18:41
Главные новости
Беллингем и Камавинга попали в заявку «Реала» на матч с «Марселем» в ЛЧ. Они еще не играли в этом сезоне из-за травм
312 минут назад
Умтити «категорически отказался» продолжать карьеру в РПЛ. Экс-защитником «Барсы» интересовались несколько клубов из России (Sport24)
1027 минут назад
Алонсо о жалобе на судей Ла Лиги в ФИФА: «Реал» имеет право защищать свои интересы»
830 минут назад
Черчесов об ужесточении лимита: «Пожелание – не делать обязательным количество россиян на поле. Неправильно ставить игрока в состав только из-за определенного паспорта»
937 минут назад
Тренировка «Реала» из-за допинг-контроля началась на час позже. В клубе возмущены, что это произошло перед матчем ЛЧ, и обвинили Ла Лигу – она отрицает причастность (As)
42сегодня, 14:18
Абидаль опроверг информацию о своей смерти после повторной пересадки печени: «Я жив и здоров, нахожусь рядом с семьей. Некоторые слухи нельзя распространять»
2сегодня, 14:10
Игра в телеграме для знатоков – «Невидимка». Угадаете футболистов по размытому фото без подсказок?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Первая лига. «Урал» в гостях у «Уфы», «Факел» сыграет с «Родиной»
59сегодня, 14:00Live
Губерниев о Талалаеве: «Тренер номер один в России здесь и сейчас – прекрасный методист, образованный, взгляд на футбол современный. Кто из грандов первым заберет его из «Балтики»?»
52сегодня, 13:54
Пономарев об ошибке Акинфеева: «Яшин так никогда не делал. Они у Максименко, что ли, все это перенимают? Нельзя разыгрывать мяч в штрафной – выбивай в поле»
44сегодня, 13:53
Ко всем новостям
Последние новости
Франсис Кахигао: «Спартак» выиграл чемпионат лишь раз за 21 год – для лучшего клуба в истории России это недостаточно хорошо. Если у нас амбиции побеждать, то нужно инвестировать»
1 минуту назад
Гайич о книгах: «В школе изучали «Евгения Онегина», «Преступление и наказание», «Анну Каренину». Купил книгу на русском, пока до прочтения не дошел, это следующий шаг в познании языка»
13 минут назад
Губерниев о поведении Станковича: «Деяну кота нужно завести – его урчание психотерапевтический эффект окажет. Но это не поможет с тем, что его скоро выгонят»
620 минут назад
Орлов про 0:0 с «Балтикой»: «Игры у «Зенита» пока нет, все дается с трудом. Слишком много потерь мяча, особенно у Глушенкова. Вендел и Жерсон − серьезная потеря для середины поля»
522 минуты назад
Кахигао о «Спартаке»: «У нас не так много талантов, которые выросли в системе и сейчас играют в первой команде. Это лучший путь для устойчивого развития»
546 минут назад
Орельен Тчуамени: «В «Реале» давление постоянно – мы должны выигрывать все титулы каждый сезон. Судьи ошибаются, как и мы – нужно двигаться дальше»
47 минут назад
«Панатинаикос» уволил Виторию. Экс-тренер «Спартака» работал меньше года
553 минуты назад
Шахин возглавил «Истанбул». Контракт – до 2028 года
сегодня, 14:22Фото
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Вахды», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
сегодня, 13:45Live
Гайич о судействе в РПЛ: «Уровень везде одинаковый, ошибки – часть футбола. Я не понимаю трактовки игры рукой в штрафной, для меня в матче с «Краснодаром» был пенальти»
15сегодня, 13:16