Зампред Госдумы Жуков о «Спартаке»: «Сможет побороться за чемпионство, учитывая силу состава. Осталась большая дистанция чемпионата, может быть всякое»

Александр Жуков ответил на вопрос о шансах «Спартака» на золото в текущем сезоне.

«После трансфертного окна можно сказать, что «Спартак » сможет побороться за чемпионство в этом сезоне. Учитывая силу состава, который сейчас есть в распоряжении Станковича .

Осталась большая дистанция чемпионата и всякое может быть», – сказал первый заместитель Председателя Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Жуков.

После 8 туров Мир РПЛ красно-белые набрали 12 очков и располагаются на 8-й строчке турнирной таблицы.