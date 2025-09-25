Кирсти Ковентри: «Хочу, чтобы Олимпийские игры оставались актуальными и продолжали вдохновлять, особенно в очень разделенном мире»

Ковентри заявила, что хочет, чтобы Олимпийские игры продолжали вдохновлять.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри возглавляет Международный олимпийский комитет (МОК) с июня этого года.

«Я хочу иметь возможность вернуть что-то олимпийскому движению, которое дало мне так много. Я хочу помогать спортсменам в их пути и после него. Хочу, чтобы мы работали вместе как партнеры, чтобы Игры оставались актуальными и продолжали вдохновлять, особенно в очень разделенном мире. Ведь именно спортсмены демонстрируют всему миру лучшее, что есть в человечестве.

Эти ценности и вдохновляющие моменты, которые они нам дарят, их истории, правда? Вот это то, что мы любим – истории триумфов, падений и поражений, но и того, как они снова поднимаются, как проявляют стойкость. Они воплощают то лучшее, как мы все должны вести себя каждый день», – сказала Ковентри в интервью NBC Sports.

