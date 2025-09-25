0

ВФЛА проведет ротацию большой части состава старших тренеров сборной России

«Мы сегодня внимательно обсудили наши спортивные результаты по итогам сезона. С одной стороны, видим, что много точечных хороших результатов.

Есть рекорды России в достаточно большом количестве, наши лидеры сборной не подвели. Это и Константин Крылов на дистанции 100 метров, Федор Иванов и Алексей Данилов на 400‑метровке с барьерами и без. И, конечно, наш Владимир Никитин в полумарафоне.

В общем, есть чем гордиться, с одной стороны. С другой, — мы, как федерация, все‑таки как должны думать немножко наперед, должны понимать, что будет с нашей организацией и с нашими спортсменами, какие результаты мы хотели бы видеть в перспективе трех лет, пяти лет. Мы в этом направлении двигаемся, в том числе в условиях ограниченности ресурсов.

Хотим сделать фокус на лидерах существующей взрослой сборной, также сделать акцент на юниорах — тех, кто уже себя хорошо проявляет, а также может составить конкуренцию на международной арене через несколько лет. Будем распределять ресурсы более точечно, для поддержки подобного рода спортсменов, лидеров, тех, кто показывает результат в моменте.

Но это предполагает в том числе изменения кадровой структуры и, в том числе изменения тренерского штаба. Мы видим, что эта работа требует отдельного внимания, поэтому мы пытаемся сейчас в хорошем смысле разобраться с уровнем и качеством тренерского состава, который есть в целом в стране.

Таких тренеров у нас более пяти тысяч. Мы сейчас выстраиваем с ними диалог, чтобы найти перспективных, интересных специалистов, которых можно подтягивать к сборной более активно. Как вы знаете, мы уже ввели разные номинации поддержки тренеров по итогам сезона в разных категориях.

Мы приняли решение ротации не полностью, но в очень большой части состава старших тренеров сборной. Это ни в коем случае не умаляет достоинства специалистов, которые покидают свои должности.

Отдельные слова благодарности тем старшим тренерам, которые работали все это время. Мы отдельно с ними будем встречаться, их опыт будем максимально использовать в будущем. Нам было важно об этой ротации сообщить, чтобы тоже не было каких‑то недоговорок и проблем.

Важно сказать, что сегодня принято решение о объявлении конкурса на должность главного тренера. Во всей процедуре выбора, которая предполагается, будут применяться те же критерии, которыми мы руководствовались при обновлении состава старших тренеров. Можно назвать это эволюцией ВФЛА. Мы готовим управленческую базу под те задачи, которые мы себе ставим», – рассказал председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков.

Сейчас главный тренер сборной – заслуженный мастер спорта РФ Руслан Мащенко, который был назначен на пост в 2023 году.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
